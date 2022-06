Slovenska Karitas doslej pomagala več kot 2300 beguncem iz Ukrajine

Ljubljana, 8. junija - Že vse od prvega prihoda večjega števila beguncev iz Ukrajine v Slovenijo v začetku marca Karitas skrbi za materialno pomoč in spremljanje beguncev, ki so nameščeni v privatnih nastanitvah. Do sedaj jih je na Karitas pomoč prejelo 2337, v skupni vrednosti 110.243 evrov. Največ pomoči je potrebne predvsem v mestnih središčih, so sporočili.

Največ pomoči tako potrebujejo ukrajinski begunci v Ljubljani, Celju, Mariboru in Novem mestu. Pomagajo jim predvsem s hrano, higienskimi pripomočki, boni in drugim materialom za urejanje začetnih pogojev ob namestitvi, dodatno pa tudi z oblačili, igračami, šolskimi potrebščinami. V zadnjem mesecu je bilo razdeljenih preko 60 računalnikov za šoloobvezne begunske otroke.

Sredstva za realizacijo pomoči so prispevali večji donatorji, občine in FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Del pomoči v hrani je bil realiziran tudi v sklopu Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

Poleg tega Karitas na lokalni ravni pomaga beguncem pri pridobivanju statusa in državnih pomoči, vključevanju v lokalno skupnost v povezavi z občinami, javnimi ustanovami in drugimi nevladnimi organizacijami. Mlada Karitas Slovenije v povezavi s šolami nudi tudi učno pomoč za ukrajinske otroke.

Učenje slovenščine poteka v Ljubljani, Celju in Mariboru, do sedaj je bilo izvedenih 44 tovrstnih delavnic za otroke. V Ljubljani in Celju poleg tega potekajo terapevtske ustvarjalne delavnice za otroke in za ženske iz Ukrajine. Delavnice za odrasle so osredotočene predvsem na gradnjo medsebojnega zaupanja, povezovanja in prijaznih odnosov drug z drugim.

Kot opažajo pri Slovenski Karitas, največjo stisko za begunce predstavlja negotovost zaradi vojne v Ukrajini, ki ji ni videti konca. Njihove skrbi so posvečene predvsem svojcem, ki so ostali na nevarnih območjih. Manjše število beguncev iz zahodnega dela Ukrajine se je že vrnilo, prihajajo pa novi iz vzhodnih območij.

V Sloveniji imajo begunci iz Ukrajine največ težav zaradi zelo dolgih postopkov pri pridobivanju statusa začasne zaščite in državne pomoči. Zelo veliko jih po dveh ali celo treh mesecih še vedno ni prejelo pomoči in nimajo nobene povratne informacije, kdaj bodo njihove vloge rešene.

Tudi v prihodnje bo Slovenska Karitas pomagala ukrajinskim beguncem in zato nadaljuje z zbiranjem denarnih sredstev na svojem naslovu na Kristanovi ulici 1 v Ljubljani ali na TRR SI56 0214 0001 5556 761, namen Ukrajinski begunci, sklic SI00 629.