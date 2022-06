V iztirjenju vlaka v Iranu umrlo najmanj 17 ljudi

Teheran, 8. junija - V bližini mesta Tabas v Iranu je danes umrlo najmanj 17 ljudi, še več pa je bilo ranjenih, ko je na progi med mestoma Mašhad in Jazd iztiril vlak, so poročali iranski državni mediji. Do nesreče je prišlo v jutranjih urah, ko je vlak zadel bager ob progi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.