V zrušenju stolpnice v Iranu umrlo najmanj 18 ljudi

Abadan, 26. maja - V ponedeljkovem zrušenju stolpnice v mestu Abadan na jugozahodu Irana je po podatkih iranske državne televizije umrlo vsaj 18 ljudi, najmanj 37 ljudi pa so iz ruševin rešili. Iskanje poteka počasi zaradi nestabilnosti sosednjih zgradb, deset ljudi pa so v povezavi z nesrečo že aretirali. To je najbolj smrtonosna nesreča v Iranu v zadnjih letih.