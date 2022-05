Jeseniška občina poziva k celostnemu reševanju problematike prometnih zastojev

Jesenice, 18. maja - Jeseniški župan Blaž Račič je pred prihajajočo poletno sezono na Družbo za avtoceste v RS (Dars) in na Policijsko upravo Kranj naslovil poziv, v katerem je opozoril na nujnost bolj celostnega reševanja problematike prometne gneče in zastojev, ki so lani poleti pogosto hromili Jesenice.