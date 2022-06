Za projekte participativnega proračuna v Slovenj Gradcu večinoma športna infrastruktura

Slovenj Gradec, 7. junija - Mestna občina Slovenj Gradec je danes objavila uradne rezultate glasovanja za projekte participativnega proračuna. Občani so največ glasov namenili projektom v športno infrastrukturo. Občina jih bo izvedla letos in prihodnje leto. Na občini so z več kot 10-odstotno volilno udeležbo na prvem tovrstnem glasovanju v občini zelo zadovoljni.