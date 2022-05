Slovenjgraška občina prejela 35 predlogov za vključitev v participativni proračun

Slovenj Gradec, 10. maja - V Mestni občini Slovenj Gradec letos prvič izvajajo projekt participativnega proračuna. V roku so prejeli 35 predlogov občanov, ki jih trenutno pregledujejo strokovne službe. O izbranih bodo občani lahko glasovali 2. junija na predčasnem in 5. junija na rednem glasovanju. Na občini so z dosedanjim odzivom občanov zadovoljni.