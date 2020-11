Državni svet bo osnutek pokrajinske zakonodaje poslal v razpravo občinam

Ljubljana, 11. novembra - Državni svet bo pozval občinske svete, da se do 1. marca opredelijo do osnutka pokrajinske zakonodaje, ki ga je pripravila strokovna skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika. Na današnji seji državnega sveta so tudi potrdili mandat novemu državnemu svetniku Franju Naraločniku ter podprli dopolnjen predlog zakona o finančni razbremenitvi občin.