Krčani začasno rešili prostorsko stisko šole za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Krško, 7. junija - V Krškem so danes odprli nove prostore, s katerimi so našli začasno rešitev za prostorsko stisko krške Osnove šole dr. Mihajla Rostoharja, ki skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Občina in šola sta sicer na krškem Vidmu za pet let oz. do izgradnje nove stavbe v krškem jedru najeli enostanovanjsko hišo in jo preuredili.