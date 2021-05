V Krškem začasno rešili prostorsko stisko Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja

Krško, 26. maja - V Občini Krško so našli začasno rešitev za prostorsko stisko krške Osnove šole dr. Mihajla Rostoharja, ki skrbi za vzgojo in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Občina in šola sta na krškem Vidmu za pet let najeli enostanovanjsko hišo, kjer bo dovolj prostora za štiri oddelke posebnega programa s skupaj 26 učenci z učitelji in varuhi.