Ministrstva morajo danes oddati poročila o zaposlovanju

Ljubljana, 7. junija - Danes se izteče rok, ko morajo ministrstva pripraviti pregled vseh zaposlitev od 1. januarja 2020 naprej. Prav tako bo oblikovana delovna skupina za pripravo ukrepov za premagovanje energetske in prehranske draginje. Sestavljali jo bodo premier Robert Golob in ministri za gospodarstvo, infrastrukturo in kmetijstvo s strokovnimi ekipami.