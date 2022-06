Obisk Lavrova v Srbiji zaradi zaprtij zračnega prostora odpovedan

Moskva/Beograd, 6. junija - Obisk ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, ki je bil predviden danes in v torek, je odpovedan, ker so tri sosednje države Srbije svoj zračni prostor zaprle za njegovo letalo, so potrdili na ruskem zunanjem ministrstvu. Moskva je poteze omenjenih držav označila za sovražne in ob tem poudarila prijateljske odnose s Srbijo.