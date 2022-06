Prodaja novih avtomobilov v Rusiji maja na letni ravni manjša za skoraj 85 odstotkov

Moskva, 6. junija - Prodaja novih avtomobilov v Rusiji se je maja na letni ravni zmanjšala za 83,5 odstotka, saj so učinki zahodnih sankcij prizadeli tamkajšnje gospodarstvo in potrošnike. Po podatkih Združenja evropskih podjetij v Moskvi je bilo maja v Rusiji prodanih 24.268 osebnih in lahkih gospodarskih vozil, poročajo tuje tiskovne agencije.