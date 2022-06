Neurja nad Alpami povzročila poplave v Švici in Avstriji

Dunaj, 6. junija - Močna neurja nad Alpami so v regiji privedla do poplav. Vremenska fronta se je namreč v nedeljo zvečer pomikala od zahoda proti vzhodu čez Švico in Avstrijo. Iz nekaterih delov držav so poročali o podrtih drevesih, poškodovanih stavbah in poškodovanih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.