Zaradi praznika v Avstriji do 22. ure velja omejitev tovornega prometa

Kranj, 6. junija - Zaradi praznika v Avstriji danes do 22. ure velja omejitev tovornega prometa. Počivališča na zgornjem delu gorenjske avtoceste so že polna tovornih vozil. Ob zapolnitvi vseh mest bo policija tovorni promet predvidoma preusmerila nazaj proti Ljubljani, so sporočili s Policijske uprave Kranj.