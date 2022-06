V Celju podpisali pogodbo o sofinanciranju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Savinje

Celje, 3. junija - V Celju so danes podpisali pogodbo o sofinanciranju projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje za občine Celje, Štore in Vojnik. Kot je ob tej priložnosti povedal celjski župan Bojan Šrot, je vrednost projekta 11,1 milijona evrov, od tega so 4,7 milijona evrov prejeli iz EU, 1,2 milijona evrov pa iz državnega proračuna.