Vizjak podprl projekt odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje

Ljubljana, 6. oktobra - Okoljski minister Andrej Vizjak je danes podprl projekt odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje za občine Celje, Štore in Vojnik, kjer še ni v celoti zagotovljena storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode. Skupni stroški investicije znašajo dobrih 11,1 milijona evrov, od tega upravičeni stroški 8,7 milijona evrov.