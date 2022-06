Slovenija glede podaljšanja obratovanja Neka v fazi pridobivanja mnenj

Ljubljana, 3. junija - Postopek podaljšanja življenjske dobe Neka do 2043 je po navedbah ministrstva za okolje in prostor v fazi čezmejnih konzultacij in pridobivanja mnenj okoliških držav Avstrije, Nemčije, Italije, Madžarske in Hrvaške. Slovenija je že odgovorila na njihova tehnična vprašanja, zdaj pa pripravlja še pisna pojasnila in opredelitve.