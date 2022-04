V NSi bodo storili vse za sprejem predlaganih sprememb socialne zakonodaje še v tem mandatu DZ

Ljubljana, 6. aprila - V NSi ob pobudi za razpis posvetovalnega referenduma o novelah zakonov o socialno-varstvenih prejemkih ter o starševskemu varstvu in družinskih prejemkih napovedujejo, da bodo storili vse, da DZ predloga novel sprejeme še v tem sklicu. Poudarjajo, da so rešitve, ki jih prinašajo predlogi novel premišljene ter uživajo tudi podporo javnosti.