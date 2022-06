Namesto Urbanije na čelo vladnega urada za komuniciranje Dragan Barbutovski

Ljubljana, 2. junija - Nova vlada Roberta Goloba je na svoji prvi seji razrešila direktorja urada vlade za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanijo in na njegovo mesto za vršilca dolžnosti imenovala Dragana Barbutovskega. Mandat Urbanije so med drugim zaznamovali neplačevanje javne službe STA in analize dela RTVS.