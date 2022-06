SDS predlaga oprostitev plačila dohodnine za mlade do 26 let

Ljubljana, 1. junija - Poslanci SDS so v parlamentarni postopek vložili predlog za dopolnitev zakona o dohodnini. Glavni cilj predlaganega zakona je oprostitev plačila dohodnine vseh davčnih zavezancev, starih do vključno 26 let, ne glede na vrsto prejetega dohodka, so zapisali v predlogu zakona, objavljenem na spletni strani DZ.