Med rešitvami za pomanjkanje IT kadra stroka izpostavila tudi vseživljenjsko učenje

Ljubljana, 21. aprila - K reševanju problematike pomanjkanja kadrov s področja informacijskih tehnologij (IT) bi lahko prispevali vseživljenjsko učenje, mikrodokazila in dodatno izobraževanje trenutnih zaposlenih. Povečati je treba tudi zanimanje za tovrstne poklice med mladimi, jih narediti bolj privlačne, so se strinjali udeleženci današnje okrogle mize.