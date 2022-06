V Mjanmaru zaradi nasilja razseljenih že več kot milijon ljudi

Yangon, 1. junija - V Mjanmaru je zaradi nasilja po vojaškem udaru razseljenih že več kot milijon ljudi, so danes opozorili Združeni narodi. V državi vladajo strahotne razmere, spopadi med hunto in milicami se stopnjujejo, začelo pa se je tudi obdobje monsunskega deževja, so opozorili v Uradu ZN za koordinacijo humanitarnih zadev (UNOCHA).