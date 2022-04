Aung San Suu Kyi obsojena na pet let zapora zaradi korupcije

Yangon, 27. aprila - Sodišče pod nadzorom mjanmarske vojaške hunte je danes nekdanjo voditeljico civilnih oblasti Aung San Suu Kyi obsodilo na pet let zapora zaradi korupcije. Proti njej je vloženih skoraj ducat obtožnic o korupciji. Današnja sodba pa je bila prva od mnogih obravnav obtožnic, pri katerih ji za vsako grozi do 15 let zapora.