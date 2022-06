Tatjana Bobnar - nekdanja generalna direktorica policije, ki kot ministrica napoveduje povrnitev zaupanja v policijo

Ljubljana, 1. junija - Nova ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar resor dobro pozna. Kot prva ženska na čelu policije se je uprla političnim pritiskom, a po razrešitvi s položaja občutila posledice. In ravno politični posegi v strokovno delo policije so jo spodbudili, da kandidira za ministrico s ciljem, da vrne policiji strokovnost in zaupanje vanjo.