Izginilo nepalsko letalo z 22 ljudmi na krovu

Katmandu, 29. maja - Letalo nepalske družbe Tara Airlines s tremi člani posadke in 19 potniki na krovu je danes izgubilo stik s kontrolo zračnega prometa. Z radarjev je izginilo med letom iz mesta Pokhara proti Jomsomu, je povedal tiskovni predstavnik nepalske policije Bišnu Kumar. Oblasti so na območje napotile policijo in vojsko.