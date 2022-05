Stojmenova Duh napovedala zmanjšanje digitalnega razkoraka

Ljubljana, 28. maja - Kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je pred odborom DZ napovedala analizo stanja na področju digitalne preobrazbe in nadaljevanje dosedanjih ukrepov, ki so se izkazali kot dobri. Med prioritetami je navedla zmanjšanje digitalnega razkoraka in oblikovanje podlage za učinkovito digitalno preobrazbo družbe.