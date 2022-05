Pet ministrskih kandidatov uspešno čez prvo parlamentarno sito

Ljubljana, 28. maja - Pred matičnimi odbori in komisijo so bili danes zaslišani kandidati za ministre nove vlade mandatarja Roberta Goloba. Poslancem so se predstavili ministrski kandidati za gospodarstvo, za Slovence v zamejstvu in po svetu, za kohezijo, za izobraževanje in za digitalno preobrazbo, vseh pet pa je uspešno prestalo prvo parlamentarno sito.