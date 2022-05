Mediana: Uspešno delovanje novi vladi napoveduje polovica anketiranih

Ljubljana, 27. maja - Mediana je ugotavljala, kako pozorno so prebivalci spremljali oblikovanje vlade, kakšni so njihovi obeti glede njenega delovanja in kako dobro poznajo bodočo ministrsko ekipo. Skoraj dve tretjini se strinjata, da bo bodoča vlada zaključila celoten mandat, več kot polovica pa jih pričakuje, da bo pri svojem delovanju uspešna, so sporočili.