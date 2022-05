Brazilijo pretresajo novi primeri policijskega nasilja

Rio de Janeiro, 27. maja - Brazilijo v zadnjih dneh pretresata nova primera policijskega nasilja. Na truplih iz policijske racije v Riu de Janeiru, v kateri so ubili več kot 20 domnevnih preprodajalcev drog, so našli znake mučenja in usmrtitev, v mestu Umbauba pa sta dva policista ubila temnopoltega moškega, navaja francoska tiskovna agencija AFP.