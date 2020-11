Brazilijo po smrti temnopoltega moškega zajeli protesti

Rio de Janeiro, 21. novembra - V več brazilskih mestih so v petek izbruhnili protesti, potem ko so varnostniki v enem od supermarketov ubili temnopoltega moškega. Ogorčene množice so se na ulice med drugim odpravile v San Paulu, Brasilii in Riu de Janeiru. Protestniki so nosili napise, kot sta "Črna življenja štejejo" in "Rasizem je virus", poročajo tuje tiskovne agencije.