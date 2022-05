Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 5.)

Ljubljana, 26. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim ponovno poročale o tem, da je bil Robert Golob s 54 glasovi za in 30 proti izvoljen za novega predsednika slovenske vlade. Pisale so tudi o tem, da so svetniki iz hrvaške Istre slovensko vlado pozvali k odstranitvi vseh ovir na slovensko-hrvaški meji.