Primorske novice o varnosti (27. 5.)

Koper, 26. maja - Danijel Cek v komentarju z naslovom Premožni bodo varni, drugi pa ... piše o možnosti, da bodo morale občine za varnost v bolj obljudenih krajih poskrbeti same in najemati zasebne varnostne službe. Tako nam po avtorjevem mnenju grozi, da bo varnost postala plačljiva dobrina in bodo varni le tisti, ki si bodo varnost lahko privoščili.