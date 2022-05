Države članice WHO obsojajo ruske napade na ukrajinske zdravstvo

Ženeva, 26. maja - Države članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so danes na vsakoletni skupščini v Ženevi podprle resolucijo, ki obsoja ruske napade na ukrajinske zdravstvene ustanove, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Države članice so hkrati zavrnile rusko resolucijo o zdravstveni krizi v Ukrajini, ki pa ne omenja ruske invazije.