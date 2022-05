Center za kreativnost že več let skrbnik kreativnega sektorja v Sloveniji

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 26. maja - V Palači Cukrarna bodo v petek odprli razstavo Ustvarjeno v Sloveniji, s katero bo Muzej za arhitekturo in oblikovanje predstavil delo Centra za kreativnost in izbrane programe, ki so nastali v prvem obdobju njegovega delovanja. Razstava se z deli slovenskih ustvarjalcev, ki so sodelovali pri programih centra, ozira nazaj na prehojeno pot.