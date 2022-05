V ospredju 27. bienala BIO arhitektura in oblikovanje za pravičnejšo prihodnost

Ljubljana, 26. maja - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) se nocoj odpira 27. bienale oblikovanja BIO Ljubljana, kjer so letos v ospredju arhitekturne in oblikovalske rešitve za trajnostno, pravičnejšo in ekonomsko vzdržno prihodnost. Tema letošnjega bienala je supervernakularno. Kuratorica razstave je Britanka Jane Withers.