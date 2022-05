Gasilci v Slovenski Bistrici obeležujejo 150 let delovanja

Slovenska Bistrica, 28. maja - Prostovoljno gasilsko društvo Slovenska Bistrica letos obeležuje že 150 let delovanja. Okrogli jubilej bodo med drugim nadgradili z ozaveščanjem javnosti o zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. Že v sredo so v sklopu tradicionalne Parade učenja predstavili opremo, danes pa bodo prikazali delo z defibrilatorjem in osnovne postopke oživljanja.