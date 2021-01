Gasilski muzej Dravinjske doline obeležuje 20 let delovanja.

Slovenske Konjice, 12. januarja - Gasilski muzej Dravinjske doline je nedavno epidemiološkim razmeram primerno obeležil 20 let delovanja. Z njegovo ustanovitvijo konec leta 2000 je prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice uresničilo zlato gasilsko pravilo, da so vse gasilske generacije dolžne ohranjati snovno in nesnovno dediščino svojih prednikov.