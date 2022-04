Washington, 4. aprila - Ameriške tovarne so februarja zabeležile 0,5 odstotka manj naročil kot januarja, poroča ministrstvo za trgovino ZDA. Številke so skladne s pričakovanji, pomenijo pa prvi padec naročil po devetih zaporednih mesecih rasti. Naročila so upadla za 2,7 na 542 milijard dolarjev.