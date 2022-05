V SDS in NSi ob nasprotovanju Golobu puščajo odprta vrata za sodelovanje z njegovo vlado

Ljubljana, 25. maja - Kandidat za mandatarja Robert Golob na podporo poslancev SDS in NSi, ki bodo v tem mandatu najverjetneje predstavljali opozicijo, ne more računati. Ti so nizali očitke tako na račun Goloba kot koalicijskih partnerjev, moti jih predvsem vloga Levice v prihodnji vladi. Kljub temu puščajo odprta vrata za konstruktivno sodelovanje z novo vlado.