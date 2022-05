V načrtu razvojnih programov vlade tudi gradnja Doma starejših občanov Jezerca Bovec

Ljubljana, 25. maja - Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov med letoma 2022 in 2025 uvrstila več novih projektov. Med njimi sta gradnja Doma starejših občanov Jezerca Bovec in nadzidava zahodnega krila v enoti Doma upokojencev Podbrdo v Petrovem Brdu v Občini Tolmin, so navedli v uradu vlade za komuniciranje.