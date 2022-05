Sloveniji potrjenih dodatnih 277 milijonov evrov iz React-EU

Ljubljana, 20. maja - Evropska komisija je v četrtek potrdila dodatnih 277 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz programa React-EU za Slovenijo. S sredstvi bodo financirane naložbe v oskrbi starejših, zdravstvu, turizmu in izobraževanju, so danes sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.