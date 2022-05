V ljubljanski Drami krstna uprizoritev Kabareta Kaspar

Ljubljana, 26. maja - Na Velikem odru SNG Drama Ljubljana bo ob 20. uri krstna uprizoritev Kabareta Kaspar hrvaške dramatičarke Tene Štivičić. Predstava je žanrski hibrid tragikomedije in angažirane drame, ki tudi prek humorja in samoironije govori o današnjem svetu in bližnji prihodnosti. Režiser predstave je Marjan Nečak.