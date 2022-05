V ljubljanski Drami Kabaret Kaspar o današnjem svetu in bližnji prihodnosti

Ljubljana, 19. maja - Na odru SNG Drama Ljubljana bo prihodnji četrtek krstna uprizoritev predstave Kabaret Kaspar v svetu uveljavljene hrvaške dramatičarke Tene Štivičić. Predstava je žanrski hibrid tragikomedije in angažirane drame, ki tudi prek humorja in samoironije govori o današnjem svetu in bližnji prihodnosti. Režiser predstave je Marjan Nečak.