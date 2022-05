Severna Koreja izstrelila tri rakete, ZDA pozivajo k dialogu

Pjongjang, 25. maja - Severna Koreja je davi proti Japonskemu morju izstrelila tri balistične rakete, je sporočil generalštab vojske Južne Koreje. Rakete so bile izstreljene iz bližine Pjongjanga in so padle v morje ob obali Severne Koreje. ZDA so nov raketni poskus Severne Koreje obsodile in Pjongjang pozvale, naj se raje odloči za dialog.