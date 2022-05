Varnostni svet ZN brez odločitve o Severni Koreji

New York, 12. maja - Zasedanje Varnostnega sveta ZN o provokacijah in kršitvah resolucij s strani Severne Koreje se je v sredo zvečer pričakovano končalo brez odločitve, zaznamoval pa ga je besedni spor med ZDA ter Rusijo in Kitajsko, ki sta vztrajali, da ukrepov ne bo. ZDA so že pred tem opozorile, da v kratkem pričakujejo nov jedrski poskus Severne Koreje.