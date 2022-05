Poklukar z WHO podpisal dveletni sporazum o sodelovanju

Genova/Ljubljana, 24. maja - Slovenska delegacija, ki jo vodi minister za zdravje Janez Poklukar, je ob robu zasedanja generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) podpisala dveletni sporazum o sodelovanju na področju zdravja med ministrstvom za zdravje in regionalnim uradom WHO za Evropo za obdobje od leta 2022 do 2023, so sporočili z ministrstva za zdravje.