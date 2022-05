Na Svetovni zdravstveni skupščini pozivi k miru kot pogoju za zdravje

Ženeva, 22. maja - Letno zasedanje Svetovne zdravstvene skupščine (WHA), najvišjega organa Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), se je danes začelo s pozivi k miru kot temeljnemu pogoju za zdravje. Vojna, lakota in bolezen gredo z roko v roki, je opozoril prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Spomnil je na vojno v Ukrajini, pa tudi konflikte drugod po svetu.