Finančni ministri EU izpostavljajo pomen boja proti inflaciji

Bruselj, 24. maja - Finančni ministri držav članic EU so se na današnjem zasedanju v Bruslju strinjali, da je njihova glavna prednostna naloga boj proti inflaciji, je po koncu zasedanja dejal francoski minister Bruno Le Maire. Menili so, da mora biti odziv sestavljen iz takojšnjega in dolgoročnejšega odgovora.