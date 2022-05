Starejši poudarjajo, da zakon o dolgotrajni oskrbi potrebuje dopolnitve

Ljubljana, 23. maja - Predstavniki upokojencev in starejših so na okrogli mizi o zakonu o dolgotrajni oskrbi poudarili, da zakon potrebuje dopolnitve, sprejeti pa je treba tudi podzakonske akte za njegovo izvajanje. Starejši potrebujejo dodatno pomoč pri oskrbi in negi na domu, da bodo lahko čim dlje bivali doma, so opozorili na dnevih medgeneracijskega sožitja.