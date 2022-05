Na Dnevih medgeneracijskega sožitja v ospredju stanovanjska problematika in dolgotrajna oskrba

Ljubljana, 23. maja - Letošnji Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki se bodo danes začeli v Ljubljani, se bodo osredotočili na stanovanjsko problematiko in oskrbo. Na dvodnevnem dogodku bodo med drugim govorili o medgeneracijskih skupnostnih oblikah bivanja ter vprašanjih zdravstvene in socialne oskrbe starejših, so sporočili iz Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus).